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Дагестанские джитсеры завоевали 8 медалей на чемпионате мира в Москве
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Дагестанские джитсеры завоевали 8 медалей на чемпионате мира в Москве 

Республиканское информационное агентство «Дагестан» 14 часов назад
МОСКВА, 10 июля — РИА «Дагестан». Обладателями 8 медалей разного достоинства стали дагестанские спортсмены на чемпионате мира по бразильскому джиу-джитсу, который проходил 7-8 июля в Москве.
Победителями соревнований стали Ахмед Халилов и Магомед Шейхов. Вторые призеры чемпионата — Салман Исламов, Мухаммад Халилов, Абдула Алиев, Мухаммад Хасинов. Третье место заняли Магомед Гусейнов и Абдула Муталибов.
Все медалисты чемпионата тренируются в селе Зубутли-Миатли Кизилюртовского района под руководством тренера по бразильскому джиу-джитсу и грепплингу Адама Юсупова, который тренирует на общественных началах всех желающих.
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