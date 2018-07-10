Дагестанские джитсеры завоевали 8 медалей на чемпионате мира в Москве

МОСКВА , 10 июля — РИА «Дагестан» . Обладателями 8 медалей разного достоинства стали дагестанские спортсмены на чемпионате мира по бразильскому джиу-джитсу, который проходил 7-8 июля в Москве.

Победителями соревнований стали Ахмед Халилов и Магомед Шейхов. Вторые призеры чемпионата — Салман Исламов, Мухаммад Халилов, Абдула Алиев, Мухаммад Хасинов. Третье место заняли Магомед Гусейнов и Абдула Муталибов.

Все медалисты чемпионата тренируются в селе Зубутли-Миатли Кизилюртовского района под руководством тренера по бразильскому джиу-джитсу и грепплингу Адама Юсупова, который тренирует на общественных началах всех желающих.

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