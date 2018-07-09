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Банкам позволят выпускать облигации под обязательства застройщика перед дольщиком
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Банкам позволят выпускать облигации под обязательства застройщика перед дольщиком 

АСН-Инфо 1 час назад
Фото: АСН-Инфо
Правительство направило 6 июля в Госдуму законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон „Об ипотечных ценных бумагах“ и отдельные законодательные акты РФ».
В Думе полагают, что эта мера позволит банкам увеличивать объемы и снижать ставки ипотечного кредитования.
Документ подготовлен в рамках приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье». Его цель — снижение ставок по ипотеке. Законопроект предполагает включение прав требования участника долевого строительства перед застройщиком в ипотечное покрытие облигаций банка, выдавшего дольщику ипотечный кредит под определенный договор долевого участия (ДДУ). В настоящее время закон «Об ипотечных ценных бумагах» такой возможности не предусматривает.
Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, предлагаемые изменения позволят банкам увеличить объемы и снизить ставки ипотечного кредитования за счет получения доступа к оперативному рефинансированию кредитов, предоставленных для приобретения жилья на первичном рынке. Иными словами, кредитное учреждение сможет выпускать ипотечные облигации после каждой выдачи ипотечного кредита. А под вырученные деньги — выдавать новые ипотечные кредиты и рефинансировать прежние.
Покрытием же ценных бумаг должно служить не только обязательство заемщика (дольщика) по ипотечному кредиту, но и обязательство застройщика обеспечить дольщику жилье в указанный срок.
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