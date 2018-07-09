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За время работы материнского капитала костромичи получили более 10 миллиардов
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За время работы материнского капитала костромичи получили более 10 миллиардов 

k1news.ru 2 часа назад
Фото: k1news.ru
Уже 11 лет в нашей стране реализуется программа материнского капитала, которая дает весомую поддержку семейному бюджету. За это время жители нашей области смогли получить по программе более 10 миллиардов рублей, сообщает костромское отделение ПФР.
Всего костромичам выдали более 40 тысяч сертификатов на материнский капитал. Они могли использовать его для улучшение жилищных условий, потратить деньги на образование детей, на реабилитацию и адаптацию детей-инвалидов или на формирование будущей пенсии мамы.
А с января 2018 года, семьи, нуждающиеся в дополнительной поддержке, могут получать ежемесячную выплату из средств материнского капитала. Этой «опцией» воспользовались 144 костромские семьи.
На данный момент большинство семей предпочитают тратить средства материнского капитала на улучшение жилищных условий. Так поступили 26 тысяч 444 семьи.
Оплатить образовательные услуги благодаря материнскому капиталу смогли 3 359 семей, а детские сады — 2 тысячи 440 семей.
Программа будет работать до 31 декабря 2021 года. Размер материнского капитала в этом году составляет 453 тысячи 26 рублей.
Обращаем внимание, что получить сертификат на материнский (семейный) капитал можно через электронный сервис «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР, что в значительной степени экономит время молодым родителям.
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