Число банкротов по розничным кредитам в Самарской области выросло почти на 7% 

На 6,6% выросло число потенциальных банкротов среди жителей Самарской области за последние полгода, сообщает Национальное бюро кредитных историй. Это граждане, которые имеют просроченный долг в 500 тысяч рублей свыше 90 дней (по всем видам розничных кредитов и займов). Таких в регионе на начало года было 17 970 человек, к 1 июля — уже 19 150. Показатель самарского региона — один из самых низких в России. Наиболее заметный рост зафиксирован в Чукотском автономном округе (на 13,8%). В целом по России чаще всего граждане имеют просрочку по потребкредитам, это 68% от всего количества просроченных займов, по автокредитам — 8%, по кредитным картам — 7%.
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