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За последние четыре года в Будве было продано жилья на €300 млн
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За последние четыре года в Будве было продано жилья на €300 млн 

Prian.ru 2 часа назад
Большую часть покупок совершили в 2014 году, когда налог с продажи недвижимости составил почти €3,6 млн — тогда было заключено 2 253 договора купли-продажи. В 2015 году оборот слегка снизился до €2,6 млн налога, но договоров подписали больше — 2 342. В 2016 году оборот резко упал — было уплачено только €1,1 млн налога, но заключено 2 399 сделок. Зато в 2017 году сумма увеличилась до почти €1,9 млн — был подписан 2 221 договор купли-продажи, сообщает Total Montenegro News.
Повышение объема продаж в 2017 году обуславливается возрождением рынка: в Будве появилось много новых жилых объектов. Также на цену повлиял приток турецких покупателей и вступление страны в НАТО. В результате, сейчас на окраине курортного города апартаменты можно купить минимум за €1 500 за кв.м, а в центральных районах цены достигают €6 000 за «квадрат».
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