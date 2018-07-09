В интернете смартфоны дороже, но их все равно покупают. В чем подвох?

В чем подвох?Мы живём в век цифровых технологий, и розничные точки продаж становятся менее востребованными, чем интернет-площадки. Люди все чаще покупают гаджеты в сети.

По данным Связного и Евросети, средняя цена смартфона, приобретенного россиянами в их интернет-магазинах, составила 19 тыс. рублей.

По рынку в целом — 15 200 рублей. А вот в рознице средняя стоимость получилась ниже — 14 600 рублей.

Но это ещё ладно. Есть более любопытные факты. В М. Видео говорят, что онлайн-продажи смартфонов дороже 50 тыс. рублей хорошо выросли за первое полугодие 2018 года.

И если верить МТС , то средняя цена гаджетов в онлайн-магазинах на 25% выше, чем в розничных. Другими словами, в интернете покупать дорогие устройства не так выгодно, как если бы вы пришли за ними в обычный магазин.

Но люди приходят в точки продаж чаще всего за дешевыми устройствами — на них приходится 34% продаж, тогда как в онлайне всего 24%.

С чем связано такое рвение покупать в онлайне?

На этот счёт высказалась представитель М. Видео Валерия Андреева

Средняя цена смартфонов онлайн выше, поскольку через интернет покупают более дорогие модели. Чем дороже смартфон, тем больше покупатель чувствителен даже к небольшой разнице в цене — а в интернете легче и быстрее сравнивать разные предложения и выбрать оптимальное, объясняет она.

Кроме того, дорогие флагманские аппараты покупают онлайн чаще, чем другие модели, потому что покупатели уже уверены в своем выборе и видеть аппарат воочию им не обязательно. Росту онлайн-продаж способствует и развитие интернет-кредитования.