Кредит при покупке коммерческого объекта

Недвижимость Словении в вопросах и ответах

Эксперты компаний Future Real Estate, Century 21 Slovenia и Rein Group рассказывают, реально ли сегодня взять кредит при покупке коммерческой недвижимости в Словении и на какие условия может рассчитывать иностранец.

«Недвижимость Словении в вопросах и ответах» — это консультации словенских экспертов по инвестиционным вопросам.

Андреа Трафела

директор агентства Century 21 Ljubljana

Сречко Юдар

кредитный специалист Century 21 Какие первоначальные требования для получения кредита необходимо выполнить?

Как известно, в Словении нерезидент должен открыть компанию, которая будет владельцем недвижимости. Чтобы учрежденная компания получила кредит, её владелец и топ-менеджеры должны встретиться с руководством банка лично.

После очного знакомства заёмщику предстоит показать источник происхождения основного капитала. То есть объяснить, откуда взялись средства для участия в проекте. Это могут быть бумаги, свидетельствующие о закрытии депозита, продаже той или иной собственности, наличии сбережений.

Что происходит после очного знакомства банка и заёмщика?

Если источник финансирования не вызвал у банка сомнений, вам необходимо представить бизнес-план. Нужно убедить организацию в том, что прибыли, расчетного денежного потока будет достаточно для погашения кредита.

Для этого, во-первых, потребуется проект договора купли-продажи. Во-вторых, все данные о недвижимости, в частности, договор аренды. Оценив их условия, сроки, правила аннулирования, банк определит возможную сумму кредита. Скорее всего, параллельно он захочет провести собственную оценку недвижимости.

Одобрение кредита банком зависит от того, как быстро клиент предоставляет все необходимые документы.

На какие условия может рассчитывать нерезидент сегодня?

В настоящее время процентная ставка в банках колеблется в диапазоне от 2,5% до 3,0% плюс ставка Euribor. Период погашения кредита — около 10 лет.

Если объект успешно функционирует или разрешение на строительство уже получено, инвестору бывает достаточно подтвердить наличие 30%, а чаще 50% собственных средств.

Можно ли получить кредит на объект, ещё не имеющий разрешения на строительство?

Да, такие проекты можно представить кредитору. При положительном решении банк даст заключение о согласии на выдачу кредита после того, как разрешение на строительство будет выдано.

Оценка недвижимости в отдаленных районах может вызвать проблемы, так как расходы на строительство могут быть такими же, как в столице, а рыночная цена — существенно ниже.

Как кредитор проверяет объект?

Каждый банк пользуется услугами независимых оценщиков. В первую очередь, они должны выяснить, насколько реальная цена объекта соответствует заявленной в договоре. Если проведенная оценка покажет, что недвижимость стоит меньше, конечно, снизится и размер возможного кредита.

Какие параметры будет анализировать банк?

Безусловно, он оценит локацию. Затем обратит внимание на текущее состояние объекта: важно понимать, что с большей охотой банки кредитуют строящиеся объекты, поскольку сам факт наличия разрешительных документов даёт дополнительную гарантию юридической надежности проекта. Но всё-таки важнее всего имена будущих арендаторов. Если понятно, что они способны выплачивать арендные платежи, положительное решение по кредиту более чем вероятно.

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Связаны ли одобрение кредита с гражданством заёмщика?

Украины, Банк на первом этапе первоначально знакомится с клиентом. Если все представленные документы отвечают требованию кредитора, совершенно неважно, из какой страны приехал заёмщик. Разумеется, словенские законы в принципе не запрещают деловое сотрудничество с конкретным государством. Но в отношении России Белоруссии никаких запретов или ограничений на данный момент нет.

Сколько длится процесс одобрения кредита?

Одобрение кредита занимает от 4 недель до 6 месяцев. Период зависит от того, как быстро клиент предоставляет все документы, нужные банку — данные об источнике средств, бизнес-планы, арендные договоры. После того, как все процедуры завершены, решение принимается за неделю. Удлинить его могут разве что новогодние или рождественские праздники.

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