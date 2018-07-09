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Росреестр зафиксировал рекордный рост ипотечного кредитования в Москве
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Росреестр зафиксировал рекордный рост ипотечного кредитования в Москве 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Новые Округа
МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Росреестр зафиксировал рост количества ипотечных договоров на 74% в Москве в январе — июне 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба московского управления службы.
"Ипотечное кредитование Москвы продемонстрировало рекордный рост. За полгода в столице зарегистрировано 37 869 договоров ипотеки, что на 74% больше чем в первом полугодии 2017 года (21 713) и в два раза больше, чем в январе-мае 2016 года (18 628). При этом в течение второго квартала текущего года в Москве ежемесячно заключалось более 7 000 ипотечных сделок", — говорится в сообщении.
За первое полугодие число сделок купли-продажи жилья выросло на 25% (с 54 661 за аналогичный период прошлого года до 68 212). Число сделок долевого финансирования жилого строительства выросло на 42% (с 21 713 сделок в прошлом году до 37 869).
Рост жилищного рынка Москвы зафиксирован на фоне вступления в силу федерального закона, устанавливающего новые правила финансирования жилищного строительства взамен долевой модели. Новая система подразумевает, что покупатель отдает деньги не напрямую в кассу застройщику, а в уполномоченный банк, который хранит их и отдает девелоперу только после того, как дом будет введен в эксплуатацию.
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