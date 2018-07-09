Росреестр по Москве: Жилищное кредитование за январь-июнь выросло на 74% по сравнению с 2017 г.

Управление Росреестра по Москве зафиксировало рост ипотечного кредитования в столице, за полгода он составил 74% по сравнению с 2017 г. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Ипотечное кредитование Москвы продемонстрировало рекордный рост. За полгода в столице зарегистрировано 37 тыс. 869 договоров ипотеки, что на 74% больше чем в первом полугодии 2017 года (21 тыс. 713) и в два раза больше, чем в январе-мае 2016 г. (18 тыс. 628). При этом в течение второго квартала текущего года в Москве ежемесячно заключалось более 7 тыс. ипотечных сделок», — говорится в сообщении.

Кроме того, с января по июнь в Москве зарегистрировано 68 тыс. 212 переходов прав по договорам купли-продажи (мены) недвижимости, что на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года (54 тыс. 661 прав). «При этом в июне 2018 г. переходов прав зарегистрировано почти на 1 тыс. больше, чем в мае: 13 тыс. 40 и 12 тыс. 41 соответственно», — отмечается в тексте.

По данным ведомства, на рынке долевого строительства жилья предыдущий месяц отстал от предшествующего: в июне в Москве зарегистрировано 5 тыс. 610 договоров долевого участия (ДДУ) против 6 тыс. 273 ДДУ — в мае (-12%). «Однако по итогам полугодия, на этом рынке столицы фиксируется рост на 42%: 33 тыс. 888 долевых договоров за шесть месяцев текущего года и 23 тыс. 862 — в январе-июне прошлого», — добавляют в пресс-службе.