Банк Санкт-Петербург скорректировал условия предоставления автокредита

Теперь заемщик может оформить ссуду на покупку транспортного средства без первоначального взноса при условии оплаты стоимости полиса каско за наличный расчет. Прежде минимальный первоначальный взнос составлял 12% собственных средств от стоимости нового автомобиля по программе «Легкая покупка» и 15% — при приобретении подержанной машины по предложению «Пробег».

По программе «Легкая покупка» оформить кредит на приобретение автомобиля по-прежнему возможно под 17,5% годовых (для списка автомобилей, опубликованного на сайте, ставка будет ниже на 1,05 п. п.), по предложению «Пробег» — под 16,99% годовых.

По программе «Пробег (без каско)» требование о внесении первоначального взноса также было отменено, ранее заемщику было необходимо внести минимум 30% собственных средств заемщика от стоимости подержанного автомобиля. Процентная ставка по такому кредиту составляет 17,99% годовых.

Ссуда на покупку нового автомобиля выдается на срок от одного года до семи лет, подержанного — до пяти лет. Максимальная сумма займа варьируется 1 млн рублей до 4 млн рублей. Теперь снизить значение процентной ставки на 2,5—7,2 процентного пункта возможно за счет оформления личного страхования (ранее на 0,5—6,7 п. п.).

При кредитовании подержанных отечественных и иностранных автомобилей по тарифу «Пробег (без каско)» максимальный возраст ТС на момент окончания кредита не должен превышать 12 лет и 15 лет, соответственно, по программе «Пробег» — 10 лет.

Екатерина Баклыкова. «При включении стоимости страховки или дополнительной услуги в тело кредита (программы «Легкая покупка» и «Пробег») минимальный первоначальный взнос составит от 10% до 15% (ранее — 20%) от стоимости ТС в зависимости от выбранной программы», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру

Указанные условия и ставки действуют для новых заемщиков банка, то есть для тех, кто не относится к льготным категориям (зарплатные и корпоративные клиенты, те, у кого есть положительная кредитная история в данном банке, вкладчики и др.).