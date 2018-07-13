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РСХБ предоставил южноуральцам свыше 1,5 млрд рублей на покупку жилья
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РСХБ предоставил южноуральцам свыше 1,5 млрд рублей на покупку жилья 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
С начала текущего года Челябинский филиал Россельхозбанка предоставил жителям региона более 1000 ипотечных кредитов на сумму свыше 1,5 млрд рублей, что в 3 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года.
Для тех, кто уже выплачивает ипотеку в других банках, Россельхозбанк предлагает рефинансировать ипотечный кредит на более выгодных условиях. На сегодняшний день ставки по ипотеке достигли минимума за всю историю ипотечного жилищного кредитования.
«Широкий спектр ипотечных программ и конкурентные процентные ставки позволяют южноуральцам найти оптимальный для себя вариант кредитования, а программы рефинансирование ипотечного кредита позволяет снизить свои расходы на обслуживание кредита, изменить процентную ставку, срок кредитования и размер ежемесячного платежа», — отметила начальник отдела развития партнерского канала продаж Челябинского филиала АО «Россельхозбанк» Лилия Каркишко.
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