РСХБ предоставил южноуральцам свыше 1,5 млрд рублей на покупку жилья

С начала текущего года Челябинский филиал Россельхозбанка предоставил жителям региона более 1000 ипотечных кредитов на сумму свыше 1,5 млрд рублей, что в 3 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Для тех, кто уже выплачивает ипотеку в других банках, Россельхозбанк предлагает рефинансировать ипотечный кредит на более выгодных условиях. На сегодняшний день ставки по ипотеке достигли минимума за всю историю ипотечного жилищного кредитования.

«Широкий спектр ипотечных программ и конкурентные процентные ставки позволяют южноуральцам найти оптимальный для себя вариант кредитования, а программы рефинансирование ипотечного кредита позволяет снизить свои расходы на обслуживание кредита, изменить процентную ставку, срок кредитования и размер ежемесячного платежа», — отметила начальник отдела развития партнерского канала продаж Челябинского филиала АО «Россельхозбанк» Лилия Каркишко.