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Назван размер средней пенсии в РФ через шесть лет
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Силуанов оценил масштаб роста пенсий через шесть лет 

Российская Газета 4 часа назад
Фото: ТАСС
Средняя пенсия неработающих пенсионеров в 2024 году вырастет на 35 процентов. Об этом заявил на парламентских слушаниях в Госдуме на тему "Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов.
По словам Силуанова, пенсия по возрасту для неработающих пенсионеров в 2019 году увеличится в среднем на тысячу рублей. В 2024 году Минфин ожидает роста средних пенсий до уровня 20 тысяч рублей. Таким образом, показатель поднимется по сравнению с уровнем 2018 года на 35 процентов, заключил Силуанов.
"Задача, поставленная президентом, — это рост пенсий темпами выше инфляции. Подготовлены изменения пенсионного законодательства, которые должны улучшить положение неработающих пенсионеров, обеспечить достойную пенсию", — сказал глава Минфина.
Анонсированные правительством планы по поэтапному повышению пенсионного возраста подразумевают увеличение порога выхода на пенсию с 2019 года. Планируется пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет (сейчас — 60 лет) для мужчин в 2028 году и в 63 года (сейчас — 55 лет) для женщин в 2034 году. Изменения коснутся мужчин начиная от 1959 года рождения и женщин от 1964 года рождения: исходя из законопроекта кабмина, они выйдут на пенсию в 2020 году в 61 год и в 56 лет соответственно.
По данным Росстата, на 1 января 2018 года средний размер пенсии по возрасту (страховой) составлял чуть больше 14,1 тысячи рублей. Ранее Силуанов также говорил об индексации пенсий на семь процентов в 2019 году.
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