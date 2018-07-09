Два нижегородских вуза вошли в рейтинг лучших по уровню зарплат выпускников 

«Superjob для студентов» составил рейтинг вузов России на 2018 год по уровню зарплат молодых специалистов, занятых в ИТ-отрасли. Они окончили вуз в 2012–2017 годах.
Из нижегородских вузов в рейтинге оказались два — Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского на 11-м месте. Бывшие студенты в среднем зарабатывают 87 тысяч рублей (на 5 больше, чем в прошлом году). На 15-м месте Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева. Его выпускники имеют 80 тысяч рублей в месяц. За год средняя зарплата выросла на 4 тысячи рублей.
Для сравнения — выпускники победителя рейтинга — Московского физико-технического института (государственный университет) — получают в месяц 150 тысяч рублей. Меньше всего зарабатывают айтишники из Астрахани и Тулы — по 74 тысячи рублей в месяц.
— Рейтинг 2018 года вновь возглавил Московский физико-технический институт (государственный университет). Тройка лидеров не изменилась, но Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ переместился со 2 на 3 место. Лидерами по приросту зарплат в этом году стали Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (+22 000 рублей) и Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана (+20 000 рублей), — отметили аналитики.
Также специалисты «Superjob для студентов» подсчитали, сколько получают молодые специалисты, окончившие вуз 1–5 лет назад и занятые в сфере «Финансы и экономика». В этот список вошел только один вуз из Нижнего Новгорода — Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского. Молодые кадры в среднем получают 68 тысяч рублей ежемесячно. За год зарплаты выросли на 6 тысяч рублей.
Специалисты из лидера рейтинга — Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» — зарабатывают 110 тысяч рублей. На последнем месте Удмуртский государственный университет и Алтайский государственный университет со средней зарплатой 53 тысячи рублей.
— Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» не только остался на лидирующей позиции, но и стал в этом году лидером по приросту зарплат (+20 000 рублей). Второе место сохранил за собой Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД РФ. Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (+15 000) и Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (+5000) заняли 3 место, сместив на 4 позицию Финансовый университет при Правительстве РФ и Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова, — перечисляют исследователи.