Два нижегородских вуза вошли в рейтинг лучших по уровню зарплат выпускников

«Superjob для студентов» составил рейтинг вузов России на 2018 год по уровню зарплат молодых специалистов, занятых в ИТ-отрасли. Они окончили вуз в 2012–2017 годах.

Из нижегородских вузов в рейтинге оказались два — Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского на 11-м месте. Бывшие студенты в среднем зарабатывают 87 тысяч рублей (на 5 больше, чем в прошлом году). На 15-м месте Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева. Его выпускники имеют 80 тысяч рублей в месяц. За год средняя зарплата выросла на 4 тысячи рублей.

Для сравнения — выпускники победителя рейтинга — Московского физико-технического института (государственный университет) — получают в месяц 150 тысяч рублей. Меньше всего зарабатывают айтишники из Астрахани и Тулы — по 74 тысячи рублей в месяц.

Также специалисты «Superjob для студентов» подсчитали, сколько получают молодые специалисты, окончившие вуз 1–5 лет назад и занятые в сфере «Финансы и экономика». В этот список вошел только один вуз из Нижнего Новгорода — Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского. Молодые кадры в среднем получают 68 тысяч рублей ежемесячно. За год зарплаты выросли на 6 тысяч рублей.