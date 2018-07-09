Названы лучшие для покупки в кризис валюты

JPMorgan назвал лучшие для покупки в кризис валюты

В случае экономического спада в США или мировой рецессии следует приобретать швейцарские франки, сингапурские доллары, американские доллары и японские йены, избавляясь от валют развивающихся стран. Об этом говорится в обзоре JPMorgan Chase, передает Bloomberg

Первые три относятся к валютам стран с чрезвычайно устойчивыми внешними позициями, и инвесторам следует иметь их в своем портфеле во время рецессии, отмечает аналитик Пол Меггеси.

В JPMorgan указывают, что йена является самой дешевой валютой для хеджирования рисков, сингапурский доллар в этом смысле является менее привлекательным инструментом. Доллар США остается в выигрышном положении как основная мировая валюта, его покупают банки и компании во всех странах при необходимости снизить долговую нагрузку в период рецессии.

Валюты развивающихся стран наоборот особенно чувствительны к рецессии, и в среднем обесценивается на 17% за первые два года с начала кризиса, констатируют аналитики.

В JPMorgan подчеркивают, что разговоры о мировом экономическом спаде на данный момент «преждевременны». В то же время аналитики заключают, что на фоне разворачивающейся торговой войны инвесторам разумно рассматривать стратегии управления финансами на случай непредвиденных обстоятельств.