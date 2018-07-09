Исчез доступ к биткоинам на $20 млрд

Население планеты могло лишиться криптовалюты на $20 млрд Это произошло из-за того, что владельцы электронных кошельков попросту теряли ключи доступа к ним.

Большинство утраченных криптовалют — биткоины. Аналитики связывают это с тем, что биткоин сам по себе — наиболее пожилая криптовалюта и купить её успели с 2009 года много людей.

При этом отмечается, что ФБР за всё время помогло вернуть «крипту» лишь на $1 млрд

Ранее сообщалось, что в мире навечно были потеряны порядка 6 млн биткоинов.