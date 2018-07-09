Срочно заплатите НДФЛ

Фискалы напоминают, что 16 июля истекает срок уплаты НДФЛ за минувший год. Данная обязанность касается физлиц, которые в 2017 году получили доход от:

коммерческой деятельности; частной практики; продажи недвижимости, и автомобиля; аренды жилья, гаража и другого имущества.

Рассчитаться с бюджетом можно любым удобным способом: наличными через отделение банка либо посредством Интернета, воспользовавшись сервисом налоговой службы

Чиновники напоминают, что просрочка уплаты налога грозит пеней и штрафом.