НБКИ: рост числа потенциальных банкротов по кредитам существенно замедлился в первом полугодии

Количество россиян, формально подпадающих под действие закона о банкротстве физических лиц, на 1 июля 2018 года составило 926,7 тыс. человек. Именно столько граждан имеют просроченный долг более чем в 500 тыс. рублей сроком свыше 90 дней (по всем видам розничных кредитов/займов), свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй.

C начала 2018 года количество потенциальных банкротов незначительно увеличилось — на 4% (на 1 января было 890,9 тыс. человек).

Как напоминают в НБКИ, в 2017 году число таких граждан росло достаточно высокими темпами. Так, за второе полугодие число потенциальных банкротов увеличилось на 22,5% (на 1 июля 2017-го составляло 727 тыс. человек).

По состоянию на середину 2018 года основная часть граждан — потенциальных банкротов по-прежнему имела долги по потребительским кредитам: 68%. Самую незначительную долю составляли заемщики с долгами по ипотеке: 2,2%. При этом по сравнению с январем 2018 года в структуре должников наиболее существенно выросла доля граждан, имеющих кредиты на покупку потребительских товаров (плюс 0,8 процентного пункта), займы от микрофинансовых организаций (плюс 0,4 п. п.), а также автокредиты (плюс 0,3 п. п.). В то же время сократилась доля потенциальных банкротов по кредитам различных типов (минус 0,4 п. п.) и кредитным картам (минус 1,1 п. п.), указывают в НБКИ. Доля ипотечных заемщиков фактически осталась неизменной (минус 0,1 п. п.).

«Закон о банкротстве физических лиц вступил в силу около трех лет назад, однако говорить о массовом банкротстве заемщиков пока не приходится, — комментирует генеральный директор НБКИ Александр Викулин . — Признать себя банкротами решились менее 10% граждан, формально подпадающих под действие данного закона. Это объясняется прежде всего тем, что банкротство для заемщиков — вынужденная и, к тому же, недешевая мера, прибегать к которой необходимо лишь в крайних случаях. Вместе с тем весьма вероятно, что ситуация с динамикой количества потенциальных банкротов близка к стабилизации. По крайней мере в 2018 году этот показатель растет существенно более низкими темпами, чем ранее, а в ряде регионов страны даже сокращается. В первую очередь это связано с улучшением в последние годы качества управления риском со стороны кредиторов, а также более активным участием в кредитном процессе заемщиков с хорошей кредитной историей. Поэтому качество розничных кредитов, выданных за последние два-три года, значительно выше, чем тех, которые были предоставлены гражданам в 2010—2014 годах».

По состоянию на 1 июня 2018 года НБКИ консолидирует информацию от более чем 4,1 тыс. кредиторов по кредитам более чем 88 млн заемщиков.