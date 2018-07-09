Ещё
НБКИ: рост числа потенциальных банкротов по кредитам существенно замедлился в первом полугодии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

НБКИ: рост числа потенциальных банкротов по кредитам существенно замедлился в первом полугодии 

Банки.ру 6 часов назад
Количество россиян, формально подпадающих под действие закона о банкротстве физических лиц, на 1 июля 2018 года составило 926,7 тыс. человек. Именно столько граждан имеют просроченный долг более чем в 500 тыс. рублей сроком свыше 90 дней (по всем видам розничных кредитов/займов), свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй.
C начала 2018 года количество потенциальных банкротов незначительно увеличилось — на 4% (на 1 января было 890,9 тыс. человек).
Как напоминают в НБКИ, в 2017 году число таких граждан росло достаточно высокими темпами. Так, за второе полугодие число потенциальных банкротов увеличилось на 22,5% (на 1 июля 2017-го составляло 727 тыс. человек).
По состоянию на середину 2018 года основная часть граждан — потенциальных банкротов по-прежнему имела долги по потребительским кредитам: 68%. Самую незначительную долю составляли заемщики с долгами по ипотеке: 2,2%. При этом по сравнению с январем 2018 года в структуре должников наиболее существенно выросла доля граждан, имеющих кредиты на покупку потребительских товаров (плюс 0,8 процентного пункта), займы от микрофинансовых организаций (плюс 0,4 п. п.), а также автокредиты (плюс 0,3 п. п.). В то же время сократилась доля потенциальных банкротов по кредитам различных типов (минус 0,4 п. п.) и кредитным картам (минус 1,1 п. п.), указывают в НБКИ. Доля ипотечных заемщиков фактически осталась неизменной (минус 0,1 п. п.).
В регионах РФ наиболее заметный рост роста числа потенциальных банкротов в январе — июне 2018 года был отмечена в Чукотском автономном округе (плюс 13,8%), Якутии (плюс 13%), Забайкальском крае (плюс 10,5%) и Дагестане (плюс 10,4%). При этом в некоторых регионах РФ было зафиксировано уменьшение количества должников, в том числе в Башкирии (минус 5,1%), Сахалинской (минус 2,6%), Липецкой (минус 1,2%) и Кемеровской (минус 0,8%) областях. В Москве число потенциальных банкротов увеличилось на 5,9%, а в Санкт-Петербурге — на 4,3%.
«Закон о банкротстве физических лиц вступил в силу около трех лет назад, однако говорить о массовом банкротстве заемщиков пока не приходится, — комментирует генеральный директор НБКИ Александр Викулин. — Признать себя банкротами решились менее 10% граждан, формально подпадающих под действие данного закона. Это объясняется прежде всего тем, что банкротство для заемщиков — вынужденная и, к тому же, недешевая мера, прибегать к которой необходимо лишь в крайних случаях. Вместе с тем весьма вероятно, что ситуация с динамикой количества потенциальных банкротов близка к стабилизации. По крайней мере в 2018 году этот показатель растет существенно более низкими темпами, чем ранее, а в ряде регионов страны даже сокращается. В первую очередь это связано с улучшением в последние годы качества управления риском со стороны кредиторов, а также более активным участием в кредитном процессе заемщиков с хорошей кредитной историей. Поэтому качество розничных кредитов, выданных за последние два-три года, значительно выше, чем тех, которые были предоставлены гражданам в 2010—2014 годах».
По состоянию на 1 июня 2018 года НБКИ консолидирует информацию от более чем 4,1 тыс. кредиторов по кредитам более чем 88 млн заемщиков.
Банки.ру: последние новости
Доходы самых богатых россиян в 2017 году в 15 раз превысили доходы самых бедных Путин подписал закон о повышении пошлин за выдачу загранпаспорта и прав Общественный совет при Минтруде поддержал законопроект о повышении пенсионного возраста
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Борис Джонсон ушел в отставку120
Грузинский пастух сознался в убийстве американцев220
Собственникам земли в Подмосковье грозит штраф до миллиона рублей121
В украинском лесу нашли миллионы гривен28
ЕС дал Порошенко миллиард евро52
Видео
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
01:06
Борис Джонсон ушел в отставку
В мире Политика
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:37
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве
Криминал Политика
05:56
Панина попросила защиты у полиции
Происшествия
00:42
В украинском лесу нашли миллионы гривен
Украина
01:01
Свинья с лицом человека прожила два дня в Китае
Общество Происшествия
04:27
Кудрин усомнился в исполнении «суперуказа» Путина
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение