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Силуанов сообщил о росте реальных зарплат
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Силуанов сообщил о росте реальных зарплат 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: ТАСС
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил о росте реальных зарплат в России. Об этом сообщает корреспондент "Газеты.Ru".
"9% в реальном выражении выросли заработные платы", — сказал Силуанов во время парламентских слушаний в Госдуме.
Он также добавил, что рост ВВП в России составляет 2%.
Ранее глава Минтруда Максим Топилин сообщил о росте реальных зарплат в России за последние месяцы.
Министр отметил, что реальные зарплаты растут за три-четыре месяца этого года почти на 10%.
Он подчеркнул, что зарплаты в среднем должны расти пропорционально возрасту и трудовому опыту.
По данным Минэкономразвития, темпы роста реальных зарплат в России снизятся до менее 1% в следующем году.
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