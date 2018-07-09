Силуанов сообщил о росте реальных зарплат

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил о росте реальных зарплат в России . Об этом сообщает корреспондент "Газеты.Ru".

"9% в реальном выражении выросли заработные платы", — сказал Силуанов во время парламентских слушаний в Госдуме.

Он также добавил, что рост ВВП в России составляет 2%.

Ранее глава Минтруда Максим Топилин сообщил о росте реальных зарплат в России за последние месяцы.

Министр отметил, что реальные зарплаты растут за три-четыре месяца этого года почти на 10%.

Он подчеркнул, что зарплаты в среднем должны расти пропорционально возрасту и трудовому опыту.

По данным Минэкономразвития, темпы роста реальных зарплат в России снизятся до менее 1% в следующем году.