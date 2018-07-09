В России стало меньше банкротов

России замедлился рост граждан, которых формально можно назвать банкротами. По состоянию на 1 июля таковых насчитывалось 926,7 тыс. человек (+4%).

Согласно данным Национального бюро кредитных историй, физлица-банкроты имеют просрочку по долгу, превышающему 500 тыс. рублей, более 90 дней. Годом ранее банкротов в стране насчитывалось 890,9 тыс. человек.

Между тем только за второе полугодие 2017-го число банкротов выросло на 22,5%.

Основная часть граждан имела долги по потребкредитам 68%, ипотечники составляли лишь 2,2%.