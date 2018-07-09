В России стало меньше банкротов 

В России замедлился рост граждан, которых формально можно назвать банкротами. По состоянию на 1 июля таковых насчитывалось 926,7 тыс. человек (+4%).
Согласно данным Национального бюро кредитных историй, физлица-банкроты имеют просрочку по долгу, превышающему 500 тыс. рублей, более 90 дней. Годом ранее банкротов в стране насчитывалось 890,9 тыс. человек.
Между тем только за второе полугодие 2017-го число банкротов выросло на 22,5%.
Основная часть граждан имела долги по потребкредитам 68%, ипотечники составляли лишь 2,2%.
В регионах наибольшая динамика роста была отмечена в Чукотском АО (+13,8%), Республике Саха (Якутия) (+13%), Забайкальском крае (+10,5%). В некоторых регионах, наоборот, было зафиксировано снижение количества должников — Республике Башкортостан (-5,1%), Сахалинской (-2,6%) и Липецкой (-1,2%) областях.
В Москве число потенциальных банкротов увеличилось на 5,9%, а в Санкт-Петербурге — на 4,3%.