Банк «Санкт-Петербург» уменьшил ставку по нецелевым кредитам

Банк «Санкт-Петербург» снизил процентную ставку по кредитам на любые цели.

Так, по «Классическому» кредиту ставка уменьшена на 0,4 процентного пункта и теперь определяется в диапазоне от 13,5% до 19,5% годовых. Для сотрудников, работающих по найму на морских судах российских и иностранных судовладельцев, минимальная ставка осталась на прежнем уровне — 12,9% годовых. Финансирование сроком до пяти лет предоставляется в сумме до 500 тыс. рублей без обеспечения. Личное страхование не требуется.

«Процентная ставка определяется индивидуально в довольно широком диапазоне, поэтому невозможно оценить привлекательность продукта для отдельного заемщика. Преимуществом является отсутствие надбавки за отказ от личного страхования», — комментирует ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.

Продуктовый виджет

По кредиту «Под залог недвижимости» ставка снижена на 1 п. п. и теперь составляет 12,5% годовых. Заемщику необходимо оформить комплексное ипотечное страхование (имущественное, титульное и личное). В противном случае, при отказе от какого-либо вида страхования, применяется надбавка в размере 1 п. п. за каждый.

Банк готов предоставить от 500 тыс. до 10 млн рублей, но не более 70% от рыночной стоимости недвижимого имущества, передаваемого в залог. Срок заимствования может достигать 15 лет.

«Залогодателем по договору может выступать третье лицо. Если залогодатель является созаемщиком, им может быть любое физическое лицо, если нет — только близкий родственник заемщика. Кроме того, если залогодатель отказывается от личного страхования, ставка также увеличивается на 1 процентный пункт», — уточняет эксперт Банки.ру.

Комиссия за рассмотрение, обслуживание или выдачу кредита отсутствует.

Указанные условия и ставки действуют для новых заемщиков банка, то есть для тех, кто не относится к льготным категориям (зарплатным и корпоративным клиентам, заемщикам с положительной кредитной историей в данном банке, вкладчикам и др.).