Инфляция для богатых оказалась выше, чем для бедных

По его словам, как правило, цены на товары и услуги, которые составляют корзину потребления бедного населения растут быстрее, чем цены в корзине основных потребителей и богатых.

"Мы ежегодно измеряем инфляцию населения с разными доходами", — сказал глава Росстата.

Он рассказал, что инфляция бедных считается путем сопоставления величины прожиточного минимума (по сути, стоимость потребительской корзины бедных людей) на сегодняшний день с его вчерашней стоимостью.

"За первые 5 месяцев этого года отличие в темпах роста цен на потребительские товары и услуги для групп населения с различным уровнем доходов было незначительным — 0,2% при увеличении цен на товары и услуги в среднем по России на 1,6%. И на этот раз больше инфляция оказалась у богатых", — констатировал А. Суринов.

Как пояснил глава Росстата, это в первую очередь связано с динамикой цен на виды услуг, потребляемых населением, входящим в эти группы. Так, в расходах населения с наибольшими доходами заметное место занимают такие статьи, как зарубежный туризм, медицинские услуги, гостиницы, ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, цены на которые росли ускоренными темпами (на 1,0-4,5%).

В расходах на услуги, потребляемые населением с наименьшими доходами, самое значительное место занимают коммунальные услуги, тарифы на которые в первые 5 месяцев года практически не изменились. В результате цены и тарифы на услуги для групп населения с наибольшими и наименьшими доходами в мае по сравнению с декабрем предыдущего года стали выше на 1,3% и 0,6% соответственно.

Как Росстат считает бедность

Комментируя недавние заявления главы Минтруда о планах по изменению состава потребительской корзины, А. Суринов пояснил, что сейчас Росстат рассчитывает все существующее в мире многообразие показателей неравенства и бедности. "Медианные значения заработков и доходов, их уровни наблюдаются у получателей, находящихся в середине исследуемой совокупности, то есть 50% получателей имеют заработную плату или доход ниже этого значения и 50% — выше. И модальную — это когда значение заработной платы встречается чаще всего в исследуемой совокупности работников. Считаем бедность и по стандартам Евросоюза ", — сообщил глава Росстата.

Он также подтвердил, что Росстат считает и однодолларовую бедность: "Это доля населения, которое живет менее чем на $1,08 (в настоящее время $1,9) в день по международным ценам". По словам А. Суринова, эта черта бедности обозначает фиксированный уровень покупательной способности в различных странах и районах и часто называется критерием крайней нищеты.

Глава Росстат также сообщил, что бедность еще считается путем депривации, "то есть через лишения (например, принято раз в день есть горячую пищу, а люди себя этого лишают, так как не имеют возможности), мы измеряем долю и таких людей, их характеристики".

По слова А. Суринова, в России за основу определения бедности можно взять любую из этих моделей. "Сейчас, как известно, бедными считаются те, у кого доход ниже уровня прожиточного минимума", — отметил он.

Как сказал также А. Суринов, для России однодолларовая бедность не актуальна, то есть равна нулю.

"Доля населения, живущего менее чем на $10 в день (по паритету покупательной способности), в 2017 году по предварительной оценке — 6,5%. Этот показатель применяется только для межстрановых сопоставлений. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в 2015 году составила 13,3% от общей численности населения страны, в 2016 Г. осталась на том же уровне (13,3%), в 2017 году, по предварительной оценке, -13,2%", — сообщил глава Росстата.

А разницы между самыми бедными и самыми богатыми россиянами, по словам А. Суринова, держится примерно на одном уровне. "Это соотношение между средним душевым доходом 10% самых богатых и 10% самых бедных. В 2015 году — 15,7 раза, в 2016-м — 15,5 раза, в 2017 году, по предварительной оценке, — 15,3 раза", — добавил он.

Однако, продолжил он, есть другая методика оценки — соотношение между доходом самого бедного из 10% самых богатых и самого богатого среди 10% самых бедных. По словам главы Росстата, такая характеристика более устойчива. "В 2015 году — 7,1 раза, в 2016 году остался на том же уровне (7,1), в 2017 году, по предварительной оценке, — 7 раз ровно", — сообщил А. Суринов.