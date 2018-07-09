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На Кубани количество потенциальных банкротов в январе-июне увеличилось на 1,6%
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На Кубани количество потенциальных банкротов в январе-июне увеличилось на 1,6% 

Деловая газета. Юг 6 часов назад
Фото: Деловая газета.Юг
В Краснодарском крае на 1 июля количество граждан, формально подпадающих под действие закона о банкротстве физических лиц, составило 33,9 тыс. человек, что на 1,6% больше, чем на 1 января 2018 года, сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй.
В целом по России на сегодня насчитывается 926,7 тыс. потенциальных банкротов, рост за I полугодие 2018 года составил 4%. Все эти граждане имеют просроченный долг на сумму более 500 тыс. рублей сроком свыше 90 дней (по всем видам розничных кредитов).
По данным пресс-службы, основная часть потенциальных банкротов — 68% — имеют задолженность по потребительским кредитам, 10,5% — по кредитам разного типа, 7% — по кредитным картам, 8% — автокредитам, 4,3% — займам микрофинансовых организаций, а 2,2% — по ипотеке.
«Закон о банкротстве физических лиц вступил в силу около трех лет назад, однако говорить о массовом банкротстве заемщиков пока не приходится. Признать себя банкротами решились менее 10% граждан, формально подпадающих под действие данного закона», — прокомментировал генеральный директор НБКИ Александр Викулин.
По его словам, объясняется это, прежде всего, тем, что банкротство для заемщиков — вынужденная мера, прибегать к которой необходимо лишь в крайних случаях.
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