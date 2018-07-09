Собственникам земли в Подмосковье грозит штраф до миллиона рублей

По словам чиновника, юридические лица, владеющие земельными участками, вскоре могут подвергаться штрафу в размере от 150 тысяч до одного миллиона рублей.

В свою очередь, должностные лица за подобное нарушение рискуют быть оштрафованными на 20-50 тысяч, а физические — на три-пять тысяч.

Разин отметил, что соответствующий законопроект будет принят еще до окончания нынешнего года. По словам министра, документ обяжет владельцев подмосковной земли бороться с сорняком, а полномочиями наказывать за неисполнение закона наделит административные комиссии органов местного самоуправления.