Ещё
Собственникам земли в Подмосковье грозит штраф до миллиона рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Собственникам земли в Подмосковье грозит штраф до миллиона рублей 

Рамблер 1 час назад
Не борющихся с борщевиком подмосковных землевладельцев ждут штрафы до миллиона рублей. Об этом, как сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, заявил его глава Андрей Разин.
По словам чиновника, юридические лица, владеющие земельными участками, вскоре могут подвергаться штрафу в размере от 150 тысяч до одного миллиона рублей.
>> Нарушения на участке, за которые дачникам светят крупные штрафы
В свою очередь, должностные лица за подобное нарушение рискуют быть оштрафованными на 20-50 тысяч, а физические — на три-пять тысяч.
Разин отметил, что соответствующий законопроект будет принят еще до окончания нынешнего года. По словам министра, документ обяжет владельцев подмосковной земли бороться с сорняком, а полномочиями наказывать за неисполнение закона наделит административные комиссии органов местного самоуправления.
Комментарии126  Ещё 17 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве33
В Анапе запретили купаться78
Авиацию в пяти регионах подняли по тревоге30
Грузинский пастух убил американских туристов213
Кудрин усомнился в исполнении «суперуказа» Путина202
Видео
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:37
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве
Криминал Политика
05:56
Панина попросила защиты у полиции
Происшествия
01:01
Свинья с лицом человека прожила два дня в Китае
Общество Происшествия
04:27
Кудрин усомнился в исполнении «суперуказа» Путина
Экономика
12:42
Страховщики позарились на пенсии россиян
Личный счет Экономика
00:38
Собственникам земли в Подмосковье грозит штраф до миллиона рублей
Личный счет
01:28
Россияне отказываются от свечей и икон
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение