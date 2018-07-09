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Кузбассовцы предпочитают тратить материнский капитал на покупку жилья
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Кузбассовцы предпочитают тратить материнский капитал на покупку жилья 

АиФ Кузбасс 2 часа назад
Фото: АиФ Кузбасс
Кемерово, 9 июля — АиФ-Кузбасс. 5738 кузбасских семей получили сертификаты на материнский капитал за первую половину 2018 года, сообщает пресс-служба Кемеровского отделения ПФР.
За десять лет сертификаты на маткапитал получили 175 тыс. 563 жителя региона. 127 тыс. 514 кузбасских семей решили на средства материнского капитала улучшить свои жилищные условия. Из них 88 тыс. 952 семьи направили средства на погашение ипотеки.
С начала года 141 женщина решила получать ежемесячные выплаты за счёт средств МСК и направила соответствующее заявление в ФПР. 96-ти выплаты уже назначены.
Напомним, что сумма материнского капитала составляет 453 тыс. 26 рублей. За всё время действия программы в Кемеровской области выплачено больше 49 млрд руб. средств МСК.
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