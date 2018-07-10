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Почти четыре десятка ямальских семей получили выплаты на покупку жилья в Тюмени
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Почти четыре десятка ямальских семей получили выплаты на покупку жилья в Тюмени 

Noyabrsk24.ru 2 часа назад
Фото: Noyabrsk24.ru
Деньги выделены в рамках программы «Сотрудничество». В прошлом году объём ее финансирования из бюджетов Ямала и Тюменской области составил миллиард рублей.
«128 семей уже реализовали своё право, остальные занимаются подбором жилья. Всего в этом году 400 семей из числа инвалидов и пенсионеров Ямала получат возможность переехать из районов Крайнего Севера на юг Тюменской области», — сообщает пресс-служба правительства Ямала.
Стоимость одного квадратного метра для программы «Сотрудничество» составляет 48 296 рублей. Рыночная стоимость «квадрата» в Тюменской области — чуть больше 43 тысяч.
По условиям программы норма общей площади жилья для семей из двух человек — 42 квадратных метра. Семье из трёх и более человек полагается по 18 квадратных метров на каждого члена семьи. В среднем семья из двух человек получает выплату в размере 3 миллионов 42 тысяч рублей при условии, что стаж работы на Крайнем Севере превышает 25 лет.
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