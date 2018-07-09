Страховщики позарились на пенсии россиян

Страховщики обратились к министру финансов Антону Силуанову с просьбой дать им возможность работать с пенсионными накоплениями населения. Они хотят иметь равные права с негосударственными пенсионными фондами.
Как отмечают «Ведомости», соответствующее письмо направил Всероссийский союз страховщиков.
Сообщается, что страховщики жизни могут войти в систему гарантирования накоплений индивидуального пенсионного капитала, создав реальную конкуренцию НПФ. При этом не исключено, что страховщики будут нести в этой связи повышенные риски.