Страховщики позарились на пенсии россиян

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Страховщики хотят прибрать к рукам пенсии 

News.ru 1 час назад
Страховщики обратились к министру финансов Антону Силуанову с просьбой дать им возможность работать с пенсионными накоплениями населения. Они хотят иметь равные права с негосударственными пенсионными фондами.
Как отмечают «Ведомости», соответствующее письмо направил Всероссийский союз страховщиков.
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Сообщается, что страховщики жизни могут войти в систему гарантирования накоплений индивидуального пенсионного капитала, создав реальную конкуренцию НПФ. При этом не исключено, что страховщики будут нести в этой связи повышенные риски.
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