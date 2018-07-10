Ещё
Минтруд предлагает освободить самозанятых граждан от заключения трудовых договоров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Крымский мост разоряет Украину
Крымский мост разоряет Украину

Минтруд предлагает освободить самозанятых граждан от заключения трудовых договоров 

Вечерняя Москва 10 июля 2018
Фото: Вечерняя Москва
В настоящее время готовится пакет поправок, определяющий статус самозанятых.
Минтруд начал разработку законопроекта, разрешающего самозанятым гражданам не заключать трудовые договоры. Об этом рассказал министр труда Максим Топилин.
В ведомстве отметили, что заключение договоров между самозанятыми и физлицами не является обязательным условием.
— У самозанятых нет как таковых проблем с работодателями — предполагать, что семья будет заключать с нянечкой или репетитором письменный трудовой договор, бессмысленно. Поэтому мы исходим из того, что в таких отношениях трудовой договор не целесообразен, — рассказал Максим Топилин в интервью «Парламентской газете».
Вечерняя Москва: последние новости
Штраф за борщевик на подмосковных участках может составить один миллион рублей Законопроект об отмене роуминга внутри России рассмотрят в Госдуме Коллекторы получат доступ к биометрическим данным россиян
Комментарии  Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
От Москвы останется мокрое место34
Пока вы спали: Украину допустили к «Букам»211
Названа причина жесткого отказа Хабенского Бледанс32
В СССР за такое убивали171
Это ультиматум: Трамп пошел в атаку на Путина340
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:26
Опубликовано видео освобождения «хлебного короля»
Происшествия
03:24
Президент Туркмении стал рэпером
В мире Азия
03:33
От Москвы останется мокрое место
Общество Погода
03:04
Похищенного «хлебного короля» отбили у цыган
Происшествия
00:25
Землян напугали мистическим затмением в пятницу 13-го
Общество
00:19
Бывшую девушку Тимати затравили в сети
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение