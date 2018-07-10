Минтруд предлагает освободить самозанятых граждан от заключения трудовых договоров 

В настоящее время готовится пакет поправок, определяющий статус самозанятых.
Минтруд начал разработку законопроекта, разрешающего самозанятым гражданам не заключать трудовые договоры. Об этом рассказал министр труда Максим Топилин.
В ведомстве отметили, что заключение договоров между самозанятыми и физлицами не является обязательным условием.
— У самозанятых нет как таковых проблем с работодателями — предполагать, что семья будет заключать с нянечкой или репетитором письменный трудовой договор, бессмысленно. Поэтому мы исходим из того, что в таких отношениях трудовой договор не целесообразен, — рассказал Максим Топилин в интервью «Парламентской газете».