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В Петербурге болельщика из Пакистана обокрали почти на 700 тысяч рублей
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В Петербурге болельщика из Пакистана обокрали почти на 700 тысяч рублей 

SPORT24.ru 4 часа назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Гражданин Пакистана, приехавший на чемпионат мира — 2018, лишился крупной суммы денег в Санкт-Петербурге, сообщает интернет-издание.
43-летнего пакистанца обокрали на улице Рубинштейна в 3:30 утра 8 июля. Злоумышленники сняли с украденных у иностранца банковских карт почти 670 тысяч рублей, а также достали из бумажника около 10 тысяч рублей.
Пострадавшему также придется восстанавливать водительские права, которые оказались в кошельке.
В июне в Москве, который приехал на ЧМ-2018. Общую сумму ущерба оценили в 1 млн рублей.
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