В Петербурге болельщика из Пакистана обокрали почти на 700 тысяч рублей

Гражданин Пакистана , приехавший на чемпионат мира — 2018, лишился крупной суммы денег в Санкт-Петербурге , сообщает интернет-издание.

43-летнего пакистанца обокрали на улице Рубинштейна в 3:30 утра 8 июля. Злоумышленники сняли с украденных у иностранца банковских карт почти 670 тысяч рублей, а также достали из бумажника около 10 тысяч рублей.

Пострадавшему также придется восстанавливать водительские права, которые оказались в кошельке.