Вклады растут: россияне копят на старость

Россияне накопили на депозитах почти 27 трлн рублей. При этом наибольший приток средств на депозиты в мае был зафиксирован на вклады на срок от полугода до года. Наши сограждане пополнили такие депозиты более чем на 1 трлн рублей. Увеличились также сбережения россиян на долгосрочных депозитах. На вкладах на срок от трех лет наши сограждане накапливают на квартиру или на пенсию, говорят эксперты.

Несмотря на низкие ставки по вкладам, россияне продолжают накапливать деньги на депозитах. Согласно статистике ЦБ , на 1 июня депозиты наших сограждан в банках увеличились до 26,703 трлн рублей. Больше всего накоплений россияне делают в рублях.

За пять месяцев этого года рублевые депозиты россиян выросли почти на 600 млрд рублей — до 21,232 трлн рублей. В валюте наши сограждане увеличили накопления гораздо меньше — всего на 127 млрд рублей — до 5,471 трлн рублей.

При этом россияне увеличили за последние пять месяцев длинные депозиты. Так, вклады на срок свыше трех лет в валюте выросли на 100 млн рублей — до 591,344 млн рублей. Сбережения наших сограждан на срок от 3 лет в рублях увеличились на 48 млн рублей — до 879, 918 млн рублей.

Еще активнее россияне стали копить на краткосрочных депозитах. Всего, по данным на 1 июня, на вкладах до востребования в рублях россияне держат 4, 468 трлн рублей (+171 млн рублей с начала года). На таких же депозитах в валюте у россиян лежит 1,257 трлн (+157 млн рублей).

Самые же популярные вклады у наших сограждан — рублевые депозиты на срок от полугода до года. К 1 июня они выросли до 6,494 трлн рублей, хотя на 1 января составляли только 4,498 трлн рублей.

Депозиты до года росли высокими темпами с начала года. Однако самый высокий рост эти вклады продемонстрировали в мае. Если 1 мая такие депозиты составили 5,193 трлн рублей, то 1 июня — 6, 495 трлн рублей.

Таким образом, в мае россияне положили на вклады на срок от полугода до года — 1,3 трлн рублей.

При этом с начала года сокращались депозиты физлиц в рублях на срок от 81 дней до полугода.

Так, если 1 января такие вклады составляли 4,169 трлн рублей, то к 1 июня составили 2,243 трлн рублей. Особенно активный отток средств вкладчиков на такие депозиты наблюдался также в мае. Так, 1 мая такие депозиты составляли 3,484 трлн рублей.

Таким образом в мае россияне сняли с таких депозитов 1,241 трлн рублей.

Как поясняет генеральный директор компании «Мани Фанни» Александр Шустов , горизонт планирования среднестатистического домохозяйства составляет примерно год, поэтому и вклады от полугода до года наиболее востребованы: по ним можно получить более-менее выгодную ставку, и в то же время не замораживать деньги надолго, чтобы ими нельзя было воспользоваться для каких-то крупных покупок, не потеряв накопленные проценты.

При этом, по словам эксперта, в целом доля россиян, которые готовы положить деньги на долгий срок — от трех лет — не большая. Если доля вкладов «свыше 3 лет» в рублях составляет 3,3%, то в валюте — всего 2,2%.

«Люди, которые держат средства на таких депозитах, — это постоянная социальная группа, у них свои финансовые привычки, которые позволяют им не думать о том, что инфляция за три года, скорее всего, окажется выше, чем доход по депозиту», — говорит эксперт.

По словам первого заместитель председателя правления Локо-Банка Ирины Григорьевой, на долгосрочных депозитах наши сограждане, как правило, копят на квартиру детям, кто-то собирает на бизнес или на прибавку к пенсии.

При этом самые высокие ставки по депозитам сейчас по краткосрочным депозитам — на срок до года. На них россияне копят на менее масштабные цели.

Пик активности россиян в мае, когда наши сограждане активно перекладывали деньги в рублевые депозиты на срок до года, эксперты объясняют сезонностью.

«Сезонность связана в том числе с электоральными циклами: в марте начался новый политический сезон, поэтому в апреле число вкладов на срок от полугода до года начало расти: выросла уверенность в преемственности власти и политического курса. Кто-то, кто не успел сделать это в апреле или у кого предыдущий вклад заканчивался в мае, переложил средства в мае. Перед летним сезоном многие домохозяйства аккумулируют некую сумму, которую хотели бы вложить и получать пассивный доход, многие до сих пор используют депозиты как инвестиционный инструмент, невзирая на инфляцию, которая съедает большую часть дохода», — говорит аналитик ИК «Алор» Алексей Антонов.

Согласно последней статистике ЦБ, максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших российских банках по итогам второй декады июня составила 6,45%.

Согласно данным Росстата, с начала года по 25 июня потребительские цены в России выросли на 1,8%. Как отмечал в конце июня, выступая в Совете Федерации , вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов , инфляция в России в 2018 году прогнозируется на уровне 3%.

Есть и другая версия такого необычного перетока средств на депозитах.

Скорее всего, а мае банки делали более интересные предложения по вкладам на более длинные сроки, говорит Ирина Григорьева

«В ноябре-декабре 2017 года вклады резидентов на срок от 91 до 180 дней увеличились на 0,8 трлн рублей. Когда пришел срок закрывать эти 5-месячные вклады, вкладчики переложили их на более интересные вклады с большим сроком», — комментирует тенденцию начальник аналитического управления БКФ Максим Осадчий.

В этом году картина рынка вкладов в мае была вызвана действиями крупнейших игроков, говорит Станислав Дужинский , аналитик банка Хоум Кредит. Такое влияние могло оказать, например, введение сезонного вклада с повышенной процентной ставкой на 6-месячный срок, отмечает он.

По словам Александра Тараскина, финансового аналитика «БКС Премьер», вкладчики предпочитали открывать депозиты на короткий срок не только из-за высокой ставки, но и из-за опасений, что кризис может усугубиться и банки не переживут его.

При этом в целом опросы населения показывают, что доля россиян, обладающих сбережениями, составляет около 40%, причем в большинстве семей эти сбережения позволяют продержаться без источника дохода от 1 до 3 месяцев, не более. Однако с учетом планируемого повышения пенсионного возраста сберегательная модель россиян должна измениться, резюмирует Шустов.