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Россия перевела Израилю миллион пенсионных долларов
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Россия направила израильским пенсионерам 1 миллион долларов 

Национальная Служба Новостей 3 часа назад
Фото: Reuters
Правительство РФ перевело Израилю один миллион долларов на выплату пенсий российским эмигрантам, сообщает Североамериканское бюро НСН со ссылкой на The Jerusalem Post.
О переводе средств на выплату пенсии, накопленных россиянами до эмиграции в Израиль, сообщил представитель израильского Национального страхования. По подсчетам ведомства, из 4 тысяч квалифицирующихся пенсионеров каждый получит по 70-100 долларов в месяц.
Напомним, в России проходит обсуждение пенсионной реформы, предлагающий повысить пенсионный возраст до 65 лет у мужчин и до 63 у женщин.
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