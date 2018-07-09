Россия перевела Израилю миллион пенсионных долларов

Россия направила израильским пенсионерам 1 миллион долларов

Правительство РФ перевело Израилю один миллион долларов на выплату пенсий российским эмигрантам, сообщает Североамериканское бюро НСН со ссылкой на The Jerusalem Post.

О переводе средств на выплату пенсии, накопленных россиянами до эмиграции в Израиль, сообщил представитель израильского Национального страхования. По подсчетам ведомства, из 4 тысяч квалифицирующихся пенсионеров каждый получит по 70-100 долларов в месяц.