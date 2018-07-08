Зарплата переписчика на Всероссийской переписи 2020 года составит 16,2 тыс. рублей

"При проведении Всероссийской переписи населения 2010 года работали более 500 тыс. переписчиков со средней нагрузкой 400 человек, оплата труда тогда составляла 5 тыс. 500 рублей. На сегодняшний день при нагрузке на переписчика 440 человек установлена оплата работы в размере 16 тыс. 200 рублей", — рассказал Суринов.

Он добавил, что Росстат согласовывает введение «северных» надбавок для переписчиков, живущих в северных и приравненных к ним регионах. «Кстати, именно оплата труда переписного персонала — самая затратная статья бюджета переписи», — добавил Суринов, уточнив, что окончательный бюджет переписи 2020 года пока не сформирован.