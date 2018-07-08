Дана оценка разницы доходов богатейших и беднейших россиян

Александр Суринов. Разница в доходах самых бедных и самых богатых россиян составляет 15 раз, этот показатель годами держится примерно на одном и том же уровне, сообщил глава Росстата

Суринов пояснил, что этот показатель демонстрирует соотношение между средним душевым доходом 10% самых обеспеченных и 10% самых бедных граждан России . «В 2015 году [разрыв составлял] 15,7 раза, в 2016 — 15,5 раза, в 2017 году, по предварительной оценке, — 15,3 раза», — рассказал глава Росстата в интервью « Российской газете ».

По его словам, по другой методике подсчета, когда учитывается доход самого бедного из 10% самых богатых и самого богатого среди 10% самых бедных, в 2017 году разница составила ровно 7 раз.

«Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в 2015 году составила 13,3% от общей численности населения страны, в 2016 осталась на том же уровне (13,3%), в 2017 году, по предварительной оценке, — 13,2%», — сообщил глава статистического ведомства.

Кроме того, по его словам, инфляция за первые пять месяцев 2018 года для категорий граждан с высокими доходами оказалась выше на 0,2%, чем для категорий с низкими доходами.