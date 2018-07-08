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Жители России рассказали о своем отношении к неблагополучным семьям
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Жители России рассказали о своем отношении к неблагополучным семьям 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование, чтобы выяснить отношение жителей России к проблеме неблагополучных семей, сообщает Газета.ru.
«52% россиян считают, что среди их знакомых почти нет семей, которые можно назвать неблагополучными. При этом 45% опрошенных знают подобные семьи, хотя считают их единичными случаями (29%)», — говорится в сообщении.
По мнению респондентов, признаками неблагополучия семьи являются низкий уровень жизни, нехватка денег на самое необходимое (47%). Кроме того, среди критериев встречаются высокий уровень безработицы (17%), алкоголизм и наркотическая зависимость (12%).
«Пьянство в семье и невнимание к детям и их нуждам по-прежнему остаются одними из самых распространенных проблем в семьях: по 16% россиян отметили, что в их окружении есть семьи с подобными трудностями», — уточняется в результатах исследования.
Согласно полученным данным, для сокращения числа неблагополучных семей жители страны предлагают бороться с безработицей (24%), повышать уровень жизни людей, размер зарплат и пенсий (11%).
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