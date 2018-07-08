Ещё
Реформы правительства изменят рынок ипотечного кредитования: специалисты советуют, что делать
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Реформы правительства изменят рынок ипотечного кредитования: специалисты советуют, что делать 

Карельские вести 5 часов назад
Фото: Карельские вести
Некоторые банки разрешили клиентам выплачивать жилищный кредит до 75 лет  Ипотека, столь популярная в европейских странах и в США, для многих россиян пока является недоступной мечтой. Россияне, которые могли бы потянуть жилищный кредит теоретически, не хотят тянуть его практически — уж слишком дорого обходятся платежи. А гражданам, готовым затянуть пояса до хруста в ребрах, банки нередко отказывают из-за их низких доходов.
Оптимисты заявляют: парадоксально, но частично проблему поможет решить повышение пенсионного возраста. Конечно, если банки, в свою очередь, согласятся поднять и возраст «ипотечный». В этом случае срок выплаты жилищного кредита можно будет растянуть на 5–8 лет — а следовательно, ежемесячный платеж для заемщиков станет куда более «подъемным». Условно говоря, нужно будет отдавать банку не 60 тысяч рублей в месяц, а 45 тысяч.
Понятно, что банки пока вряд ли готовы ответить на повышение пенсионного возраста. Но если не сейчас, то через год, условно говоря, ответ будет. В связи с этим вопрос: насколько увеличится количество запросов по ипотеке? Поможет ли это рынку и, главное, людям, готовым вкладывать в жилье?
— Теоретически, если пенсионный возраст будет официально продлен, это должно привлечь больше заемщиков, которые получат возможность взять кредит на более длительный срок и соответственно сократить ежемесячный платеж. Так, например, сейчас заемщик в возрасте 35 лет может рассчитывать на кредит сроком 20–22 года, а после повышения пенсионного возраста (если банки учтут этот момент) срок кредитования, например, может увеличиться до 28 лет, — говорит председатель совета директоров компании «БЕСТ-Новострой» Ирина Доброхотова.
Сейчас обеспеченность жильем в России составляет около 23 кв. м на человека, в среднем по Европе этот показатель — около 40 кв. м, продолжает эксперт. Однако в последние годы в России начали развивать институт арендного жилья — это программы «Дом.рф» (бывшее АИЖК). «Да, пока еще они находятся на начальной ступени развития, но тоже послужат решению квартирного вопроса для многих семей. Кроме того, не будем забывать о поставленной задаче строить 120 млн кв. м в год. Достижение этих планов в совокупности со смягчением условий ипотечного кредитования может постепенно повысить показатель обеспеченности жильем», — уверена Ирина Доброхотова.
— Социальная защищенность и социальные гарантии для населения у нас все еще находятся на очень и очень невысоком уровне, — констатирует руководитель направления девелопмента Becar Asset Management Екатерина Тейдер. — И если ранжировать задачи решения квартирного вопроса по мере их важности, этот аспект должен стоять на одной из топовых позиций. Львиную долю выплат по кредиту сейчас составляет процент за привлечение ипотеки. В западноевропейских странах этот процент существенно ниже. Но ведь именно через этот механизм люди могут обеспечить себя и свою семью жильем. При этом важно иметь комфортные выплаты, а не неподъемные с учетом средней заработной платы. Два этих показателя должны синхронизироваться. Когда у людей появится комфортная возможность привлекать средства по ипотеке, у них поднимутся запросы на качество жилья.
Впрочем, если повышение пенсионного возраста рано или поздно подвигнет банки увеличить максимальный срок выплаты ипотеки, то рост налога на добавленную стоимость (НДС) восторга ни у кого не вызывает.
— Новые реформы, безусловно, окажут влияние на рынок недвижимости, но скорее негативное. Девелоперы будут вынуждены переложить рост стоимости на строительные и отделочные материалы, технику, оборудование на плечи покупателей, — говорит управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая. — Вряд ли спасет ситуацию и более доступная ипотека. Из-за инфляции Центробанк будет проводить жесткую кредитно-денежную политику, поэтому ставки по ипотеке могут даже увеличиться. Наиболее безболезненно реформа могла бы пройти на фоне роста экономики и увеличения количества рабочих мест.
Фактическая доля возрастных заемщиков (старше 55 лет) составляет всего 5–7%. Как правило, такие клиенты уже имеют всю сумму для покупки. Часто они продают свое старое жилье, покупая взамен две квартиры меньшей площади, чтобы, к примеру, выделить отдельную площадь детям. Поэтому пожилые люди однозначно не являются главной аудиторией банков. К тому же кредиторы весьма осторожно относятся к покупателям предпенсионного возраста. Например, в одном крупном банке наибольший шанс получить ипотеку имеют врачи, а также школьные и университетские преподаватели, поскольку по этим специальностям они обычно работают и после 60 лет. В большинстве банков максимальный срок выдачи жилищного кредита ограничен датой выхода на пенсию.
В отдельных банках, впрочем, можно выплачивать ипотеку до 75 лет. Однако это пока исключение из правил. К тому же препятствием к совершению сделки часто становятся условия, которые предлагают страховщики. Для возрастных клиентов ставка по страхованию жизни и здоровья достигает 2%, тогда как для молодых покупателей — 0,5%.
— Снижение доходов и рост текущих расходов приведет к тому, что способность домохозяйств делать накопления для решения жилищного вопроса снизится, — говорит ведущий аналитик ЦИАН Александр Пыпин. — Такая ситуация приведет к снижению платежеспособного спроса на жилье. При этом вырастет роль ипотечного кредитования, так как только с его помощью люди смогут «добрать» необходимую сумму для улучшения жилищных условий.
Банк оценивает заемщика в первую очередь с точки зрения трудоспособности, возможности получать доход. Эти факторы, в свою очередь, зависят от здоровья заемщика и желания работодателей нанимать и сохранять рабочие места для возрастных сотрудников. Очевидно, что от повышения пенсионного возраста здоровье у людей не улучшится, и работодатели не перестанут ориентироваться при найме на молодежь. Поэтому, скорее всего, отношение банков к возрастным заемщикам ухудшится: если ранее с лишившегося работы заемщика можно было получать деньги хотя бы из пенсии, то теперь исключен и этот вариант.
— Скорее всего, повышение пенсионного возраста будет носить исключительно технический характер с точки зрения влияния на критерии ипотечного кредитования, — говорит Екатерина Тейдер. — Существует процент людей, которые могли рассчитывать на ипотечное кредитование только до достижения пенсионного возраста, причем большой срок кредитования был невозможен, а ежемесячный платеж с учетом всех ограничений оказывался недоступным. Гипотетически таким людям ипотека станет доступнее. Но вряд ли процент заявок от них будет значительным.
Карельские вести: последние новости
Размер пенсий депутатов Госдумы удивил избирателей Минсельхоз предложил повысить НДС на продукты Медведев заявил, что программа маткапитала будет расширена
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первые дети выведены из тайской пещеры44
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»39
На Украину надвигается катастрофа285
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру16
В НАТО опасаются встречи Путина и Трампа23
Новости партнеров
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение