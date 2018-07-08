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Неблагополучные семьи в окружении россиян стали встречаться реже
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Неблагополучные семьи в окружении россиян стали встречаться реже 

Вести.Ru 35 минут назад
По итогам опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), неблагополучные семьи, в которых пренебрегают детьми, стали встречаться в окружении россиян заметно реже.
Опрос «Неблагополучные семьи: кто виноват и что делать?» проводился 5 июля 2018 года. В исследовании принимали участие россияне в возрасте старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров. В просе приняли участие 1,6 тысячи респондентов. Максимальный размер ошибки при таком опросе не превышает 2,5%.
Каждый второй (52%) россиянин сообщил, что среди его знакомых практически нет семей, которые можно назвать неблагополучными. Однако 45% говорят, что знакомы с такими семьями, но это единичные случаи (29%), а у 16% подобных примеров в окружении большинство.
Пьянство в семье и невнимание к детям по-прежнему остаются одними из самых распространенных проблем в семьях: по 16% россиян отметили, что в их окружении есть семьи с такими трудностями. Однако эта доля заметно снизилась за последние пять лет: в 2013 году эти варианты ответов выбрали по 24% респондентов. Менее распространенные беды — применение физического насилия к детям (3%), употребление наркотиков (2%), асоциальная деятельность (2%) — снижение с 10%, 6% и 4% соответственно в 2013 году.
Для сокращения количества неблагополучных семей в стране россияне предлагают бороться с безработицей (24%), повышать уровень зарплат, пенсий и уровень жизни людей (11%). Также предлагается оказать материальную помощь (8%), усилить контроль органов опеки (7%), бороться с алкоголизмом и наркоманией, заниматься воспитанием молодежи (по 4%).
Руководитель практики информационной политики и коммуникационных технологий ВЦИОМ Кирилл Родин считает, что традиционные факторы неблагополучия, такие как домашнее насилие и пьющие родители отходят на второй план. На первый план, по мнению эксперта, выходит материальное неблагополучие.
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