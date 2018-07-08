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Названа разница в доходах богатых и бедных россиян
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Росстат: доходы самых богатых россиян в 15 раз выше доходов самых бедных 

ТАСС 11 часов назад
Фото: РИА Новости
Разница в доходах самых бедных и самых богатых россиян держится примерно на одном и том же уровне и составляет 15 раз, сообщил в интервью "Российской газете" глава Росстата Александр Суринов.
"Это [различие] соотношение между средним душевым доходом 10% самых богатых и 10% самых бедных. В 2015 году — 15,7 раза, в 2016 — 15,5 раза, в 2017 году, по предварительной оценке, — 15,3 раза", — рассказал Суринов.
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Он добавил, что по другой методике оценки, когда считается соотношение между доходом самого бедного из 10% самых богатых и самого богатого среди 10% самых бедных, разница в 2017 году составила ровно 7 раз.
"Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в 2015 году составила 13,3% от общей численности населения страны, в 2016 осталась на том же уровне (13,3%), в 2017 году, по предварительной оценке, -13,2%", — сообщил глава статистического ведомства.
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Комментарии24  Ещё 7 источников 
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