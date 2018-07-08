Названа разница в доходах богатых и бедных россиян

Росстат: доходы самых богатых россиян в 15 раз выше доходов самых бедных

Разница в доходах самых бедных и самых богатых россиян держится примерно на одном и том же уровне и составляет 15 раз, сообщил в интервью "Российской газете" глава Росстата Александр Суринов.

"Это [различие] соотношение между средним душевым доходом 10% самых богатых и 10% самых бедных. В 2015 году — 15,7 раза, в 2016 — 15,5 раза, в 2017 году, по предварительной оценке, — 15,3 раза", — рассказал Суринов.

Он добавил, что по другой методике оценки, когда считается соотношение между доходом самого бедного из 10% самых богатых и самого богатого среди 10% самых бедных, разница в 2017 году составила ровно 7 раз.