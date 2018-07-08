Цены на жилье взлетят: ростовские эксперты оценили последствия изменений в законе о долёвке

Поправки ужесточат требования к застройщикам

С 1 июля 2018 года в России начали действовать поправки в закон о долевом строительстве. Они ужесточили требования к застройщикам и изменили механизм их работы. Теперь компании не смогут брать деньги на строительство квартир напрямую у покупателей, им придется брать кредиты в банке. Правда, с начала июля действовать по новой схеме будут добровольно, и только через год — с 1 июля 2019 года — в обязательном порядке. Мы выяснили, как и когда поправки повлияют на стоимость жилья и как изменится рынок недвижимости.

Деньги не в руки: что изменится

Главный пункт изменений — появление эскроу-счетов. На них банки будут хранить деньги от продажи квартир. Компании смогут получить эти средства, как только сдадут достроенный объект. А строить квартиры они будут за счет кредитов в коммерческих банках.

Поправки предусматривают, что одной фирме будут выдавать разрешение на долевое строительство только одного дома. Кроме того, теперь компания должна быть достаточно опытной (построить не менее лет и 10 тысяч квадратных метров жилья, работать на рынке больше трех лет), а на ее счете в банке должно быть минимум 10% стоимости объекта.

В дополнение закон обязал строительные фирмы решать проблемы обманутых дольщиков. Теперь компаниям, которые хотят построить дом с долевым участием, придется заплатить в Фонд защиты дольщиков 1,2% от стоимости квартиры. Фонд в свою очередь будет выплачивать компенсации тем, кто остался без жилья, или финансировать строительство незавершенных объектов.

А есть ли куда подниматься: как поправки скажутся на ценах

— Главное, что в этой ситуации получат покупатели, — это защита в лице государства, через банки и специальные компенсационные фонды. Однако за эту защиту придется заплатить через рост цен на недвижимость, до конца 2018 года квадратный метр может вырасти на 5–10%, — считает главный аналитик «Центра аналитики и финансовых технологий» Антон Быков

Маркетолог агентства недвижимости «Этажи-Ростов» Ольга Пчелинцева уверена, что цены подскочат минимум на 10%.

— Более того, информация о росте цен доступна для жителей города и области, люди стараются успеть приобрести жилье до вступления закона в силу. По данным Росреестра, за пять месяцев 2018 года было зарегистрировано больше девяти тысяч договоров долевого участия. При том, что за весь 2017 год заключили 14 тысяч таких сделок, — сообщила Пчелинцева.

Из-за кредитов на строительство застройщики будут готовы поднять цены, но общее снижение спроса не позволит этого сделать, считает специалист аналитического центра «Сэлсбери» Владимир Пейсатый.

— Конечно, основные изменения будут видны только по итогам 2019 года, но уже в конце этого года мы увидим рост поступлений в региональный бюджет на 6–7%, — предположил Пейсатый.

Куда делись риски

— Именно банки в этой схеме берут на себя риски утраты вложенных средств, а дольщик при возникновении проблем в ходе строительства получает свои деньги обратно. Таким образом, риски банковского сектора возрастают, минимизируя риски покупателей недвижимости, — сообщили в пресс-службе «Сбербанка».

Однако с высказыванием не согласен Быков. Именно коммерческие банки получат самую большую выгоду от новых поправок, считает он.

— Согласно новым правилам, уже в 2019 году все денежные средства граждан на долевое строительство будет аккумулироваться на эскроу-счетах в банках. Так что фактически банки получат дополнительный мощный приток ликвидности, с которой в российском банковском секторе сейчас существуют проблемы, — рассказал аналитик.

Теперь застройщики смогут получить деньги покупателей, когда сдадут дом Стоит ли овчинка выделки: зачем изменили закон

На сайте правительства России сказано, что изменения «позволят создать условия для обеспечения стабильности рынка жилищного строительства».

— Безусловно, изменения в законодательстве помогут избежать появления новых обманутых дольщиков. На сегодняшний момент их доля на рынке составляет примерно 3–5%, — сообщил председатель правления «Комстрой» Станислав Цвиренко.

Быков считает, что пока ситуация с долгостроями продолжает ухудшаться. Если в конце 2017 года по стране насчитывалось 836 таких объектов, то сейчас их количество увеличилось до 842. Аналитик отметил, что Ростовская область остается лидером России по числу недостроенных долевых объектов. Хотя с конца 2017 года ситуация немного улучшилась: число долгостроев в регионе сократилось с 67 до 63.

— Беспокоит отдаление сроков предоставления жилья обманутым дольщикам, которое можно увидеть в дорожной карте от ростовских региональных властей и Минстроя РФ . Если в конце 2017 года крайней датой для большинства значился конец 2019 года, то теперь — 2020 и 2021 года, — сообщил Быков.

По словам аналитика, Фонд защиты дольщиков может помочь решить проблему: профинансировать строительство жилья или выплатить компенсации дольщикам.

Застройщиков станет меньше: каким будет рынок жилья

— Хуже всех в новых условиях придется мелким застройщикам. Из-за новых гораздо более жестких требований к их финансовому состоянию с рынка может уйти до 70% таких организаций. Так что на рынке строительства укрепятся крупные участники, — рассказал Быков.

Теперь единственным вариантом выхода на рынок станет покупка уже существующей компании, сообщил председатель правления «Комстрой» Станислав Цвиренко.

— Кроме того, мы думаем, что многие мелкие застройщики перейдут в сегмент малоэтажного жилья, который сейчас активно развивается. На этом рынке работать будет гораздо проще, — предположил Цвиренко.