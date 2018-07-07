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Сбербанк запустил банковское сопровождение для застройщиков
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Сбербанк запустил банковское сопровождение для застройщиков 

Банки.ру 23 часа назад
Сбербанк запустил банковское сопровождение специального счета застройщика в рамках 214-ФЗ, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
«Банковское сопровождение счета застройщика в рамках 214-ФЗ — это контроль кредитной организацией целевого расходования средств на предмет соответствия статьям затрат, предусмотренных 214-ФЗ, с учетом ограничений по размеру авансов (не более 30% проектной стоимости) и административных расходов (не более 10—20% проектной стоимости в зависимости от вида раскрытия консолидированной отчетности застройщиком)», — отмечается в релизе.
С 1 июля 2018 года банковское сопровождение становится обязательным и по проектам, по которым получено разрешение на строительство до 1 июля 2018-го. На открытие специальных счетов застройщикам дается два месяца. Счета должны быть открыты в уполномоченных банках, список которых размещен сайте ЦБ.
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