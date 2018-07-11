Ресурсы от повышения пенсионного возраста пойдут на пенсии

Допресурсы от повышения пенсионного возраста направят на пенсии

Дополнительные ресурсы от повышения пенсионного возраста в полном объеме будут направлены на индексацию пенсий, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на Общественном Совете при Минфине

«Все дополнительные ресурсы, которые Пенсионный фонд будет получать от повышения (пенсионного возраста), будут направлены на индексацию пенсий. Это ключевая тема», — сказал он, передает ТАСС.

Силуанов напомнил, что в следующем году трансферт из федерального фонда бюджета Пенсионного фонду увеличивается, а с 2020 года — постепенно сокращается.