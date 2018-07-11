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Ресурсы от повышения пенсионного возраста пойдут на пенсии
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Допресурсы от повышения пенсионного возраста направят на пенсии 

Деловая газета «Взгляд» 11 июля 2018
Фото: РИА Новости
Дополнительные ресурсы от повышения пенсионного возраста в полном объеме будут направлены на индексацию пенсий, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на Общественном Совете при Минфине.
«Все дополнительные ресурсы, которые Пенсионный фонд будет получать от повышения (пенсионного возраста), будут направлены на индексацию пенсий. Это ключевая тема», — сказал он, передает ТАСС.
Силуанов напомнил, что в следующем году трансферт из федерального фонда бюджета Пенсионного фонду увеличивается, а с 2020 года — постепенно сокращается.
Накануне положительные мнения на законопроект о пенсиях дали более 60 регионов. Как сообщил председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов, замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов, отрицательных отзывов из регионов со стороны губернаторов и заксобраний не поступало.
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