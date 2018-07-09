Россияне отказываются от свечей и икон

Экономический кризис отразился на прихожанах православных храмов России . Об этом в эфире своего шоу «Церковь и мир» на канале «Россия» сообщил митрополит Волоколамский Иларион.

По словам главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата, в последние годы верующие россияне покупают меньше икон, свечей и реже заказывают молебны.

«Покупательная способность населения снизилась», — подытожил он.

Митрополит Иларион отметил, что это стало причиной падения доходов храмов, которые существуют за счет частных пожертвований. При этом он обратил внимание и на то, что в приходах, где есть «реальная» приходская жизнь, а священник «обращен к людям», то есть «практически везде», появляются все новые и новые благотворители и жертвователи.

По его словам, это объясняется тем, что, например, желание купить крестик зависит не от материального положения человека, а от того, что происходит внутри него.