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Россияне отказываются от свечей и икон
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Россияне отказываются от свечей и икон 

Рамблер 42 минуты назад
Экономический кризис отразился на прихожанах православных храмов России. Об этом в эфире своего шоу «Церковь и мир» на канале «Россия» сообщил митрополит Волоколамский Иларион.
По словам главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата, в последние годы верующие россияне покупают меньше икон, свечей и реже заказывают молебны.
«Покупательная способность населения снизилась», — подытожил он.
Митрополит Иларион отметил, что это стало причиной падения доходов храмов, которые существуют за счет частных пожертвований. При этом он обратил внимание и на то, что в приходах, где есть «реальная» приходская жизнь, а священник «обращен к людям», то есть «практически везде», появляются все новые и новые благотворители и жертвователи.
По его словам, это объясняется тем, что, например, желание купить крестик зависит не от материального положения человека, а от того, что происходит внутри него.
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