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Россияне рассказали, где мечтают отдыхать и где отдыхают на самом деле
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Россияне рассказали, где мечтают отдыхать и где отдыхают на самом деле 

Клопс.Ru 6 июля 2018
Треть россиян мечтает отдохнуть за границей, однако проводит отпуск в России. Об этом сообщает сервис путешествий «Туту.ру».
Всего опросили 4,5 тысячи россиян. Выяснилось, что 36% респондентов хотели бы отдыхать за рубежом, однако им приходится проводить отпуск в городах России. Ещё 28% отдыхают там, где нравится — за границей.
Кроме того, 27% подчеркнули, что любят проводить отпуск на родине. А каждый десятый отметил, что хотел бы отдыхать в России, а выходит только в других странах.
Ранее читатели «Клопс» рассказали, где проведут отпуск.
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