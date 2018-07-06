Почему Ассоциация банков написала обращение мэру Сергею Собянину

Ассоциация планирует направить подобные обращения в регионы.

Использование средств материнского капитала затрудняет снижение ставки ипотеки — заявила Ассоциация российских банков. И не просто заявила, а направила письмо мэру Москвы Сергею Собянину и генеральному прокурору Российской Федерации Юрию Чайке с просьбой рассмотреть проблему. «ВМ» разбиралась, чем материнский капитал помешал российским банкам. Оказывается — практически ничем. И проблема не совсем в материнском капитале, а в сложности получения разрешений органов опеки и попечительства на оформление кредита. Но обо всем по порядку. Дело в том, что семьи, чтобы снизить свои расходы на обслуживание ипотечного кредита, берут другой кредит с более низкой процентной ставкой, предполагая, что благодаря новому кредиту смогут досрочно погасить первый, а со вторым справиться будет проще.

— Погашение кредита в одном банке с помощью нового займа в другом банке называется рефинансированием ипотеки, — пояснила исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков Лариса Митяшова. — При этом залог — приобретенная недвижимая собственность — остается. А такой залог — обязательное условие при покупке или строительстве недвижимости. Однако залог недвижимости, которую купили с использованием материнского капитала, оформляется в специальном порядке — здесь разрешения от органов опеки и попечительства не требуется. А вот второй кредит оформляется уже без материнского капитала (ведь эту сумму уже внесли как первоначальный взнос за покупку), и для того, чтобы оформить недвижимость в залог, нужно разрешение органов опеки.

— Они такие разрешения практически не дают, — рассказала Лариса Миташова. — С одной стороны, это правильно — они защищают интересы ребенка и не могут допустить ухудшения его жилищных условий, если семья не выполнит договорные обязательства перед банком. Но с другой, если ипотека не будет зарегистрирована из-за их отказа — процентная ставка по новому кредиту вырастет. То есть получается, что родителям становится гораздо сложнее.

Руководство Ассоциации российских банков написало обращение к мэру столицы и Генеральному прокурору страны с просьбой дать поручение на проведение встречи банковского сообщества с уполномоченными лицами для того, чтобы выработать единые критерии для органов опеки и попечительства по данному вопросу. Подобные просьбы планируют разослать и в регионы.

— Мы ни в коем случае никого не критикуем, не указываем на ошибки, — добавила Людмила Митяшова. — Мы просто хотим найти оптимальный вариант решения проблемы, чтобы семьям с детьми было легче приобретать недвижимость.