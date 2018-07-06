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Россияне будут жить до 80 лет
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Россияне будут жить до 80 лет 

Уралинформбюро 6 июля 2018
Фото: Уралинформбюро
Россияне будут жить дольше. По подсчетам гериатров, к концу следующего десятилетия средняя продолжительность жизни в стране составит 80 лет. Об этом РИА Новости рассказала главный гериатр Минздрава, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева.
Однако, как и прежде, мужчины будут жить меньше женщин — 75,8 года против 83,7, передает "Уралинформбюро".
Как показали исследования, россияне теперь стареют медленнее. Так, когнитивные функции 58-летних людей в 2013 году соответствовали когнитивным функциям отпраздновавших полувековой юбилей в 2003 году.
Стоит отметить, что ранее российское правительство приняло решение об увеличении пенсионного возраста до 63 и 65 лет для женщин и мужчин соответственно, ссылаясь на то, что продолжительность жизни и трудоспособный возраст населения увеличивается.
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