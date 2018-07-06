Россияне будут жить до 80 лет

Россияне будут жить дольше. По подсчетам гериатров, к концу следующего десятилетия средняя продолжительность жизни в стране составит 80 лет. Об этом РИА Новости рассказала главный гериатр Минздрава , директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева

Однако, как и прежде, мужчины будут жить меньше женщин — 75,8 года против 83,7, передает "Уралинформбюро"

Как показали исследования, россияне теперь стареют медленнее. Так, когнитивные функции 58-летних людей в 2013 году соответствовали когнитивным функциям отпраздновавших полувековой юбилей в 2003 году.