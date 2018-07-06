В России изменятся правила выдачи льготной ипотеки 

Российское правительство готовит поправки в законодательство, которые позволят воспользоваться льготной ипотекой под шесть процентов годовых семьям с четырьмя и более детьми. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Мы готовим поправки в законодательство, после которых льготной ипотекой смогут воспользоваться семьи при рождении четвертого и последующего детей», — приводит информагентство слова российского премьер-министра Дмитрия Медведева. Поправки будут готовы к 15 июля 2018 года, соответствующее поручение в конце июня дал президент России Владимир Путин.
На тот факт, что программа субсидирования ипотечной ставки до шести процентов действует для семей, где родился второй и третий ребенок, но не распространяется на семьи с четвертым и последующими детьми, в ходе прямой линии пожаловался президенту глава многодетной семьи из Иваново Дмитрий Верховский. В течение трех часов после эфира ставку по оформленной на мужчину ипотеке снизили с 13 до 9,5 процента. «Думаю, что Владимир Владимирович сказал вам спасибо за то, что вы поставили этот вопрос, но пока постановление правительства [о льготной ипотеке] будут править, вы будете платить 9,5 процента», — прокомментировал ситуацию врио губернатора Ивановской области.
Программу льготного ипотечного кредитования для семей, где родился второй и третий ребенок, в России запустили в начале 2018 года. По условиям программы, такие семьи могут получить кредит на жилье по сниженной ставке в шесть процентов годовых. Субсидированная ставка действует три-пять лет, в зависимости от количества детей в семье.