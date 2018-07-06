Тысяче нижегородских детей из многодетных семей вернут льготное питание

Об этом сообщил мэр города Владимир Панов на встрече с родителями и общественниками. Он уточнил, расширить круг льготников позволит увеличение на три тысячи рублей (с 9 165 до 12 165 рублей) величины прожиточного минимума, из которого рассчитываются льготы для многодетных.

— С 1 сентября мы вернем льготы части многодетных семей, и дополнительно 1 095 детишек смогут воспользоваться льготой на питание, — подчеркнул Владимир Панов

По данным департамента финансов администрации Нижнего Новгорода, это потребует дополнительно 6 млн рублей бюджетных средств до конца 2018 года и 13,8 млн рублей в 2019 году.

В Нижнем Новгороде проживают 10 136 многодетных семей, из которых 3 971 получает льготы на питание в школах. С учетом еще 1 095 детей льготы получит половина многодетных семей города.

Многие многодетные семьи лишились льгот в январе прошлого года. Льготное питание осталось только у семей со статусом малоимущих. У тех же, у кого доход превышал прожиточный минимум хотя бы на несколько рублей, его отобрали.