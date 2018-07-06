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Московский областной фонд микрофинансирования выдал микрозаймы на сумму свыше 130 млн рублей в 2018 году
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Московский областной фонд микрофинансирования выдал микрозаймы на сумму свыше 130 млн рублей в 2018 году 

360tv.ru 6 июля 2018
Фото: 360tv.ru
Московский областной фонд микрофинансирования за первое полугодие выдал 69 микрозаймов на сумму 133,5 миллионов рублей. Об этом заявил заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.
«За первое полугодие 2018 года Московским областным фондом микрофинансирования предоставлено производственным предприятиям региона на развитие 16 микрозаймов на сумму 30 миллионов рублей. Это 22 процента от общего объема займов», — уточнил Денис Буцаев.
При этом общая доля займов производственным предприятиям в портфеле фонда составляет 25 процентов.
Региональный фонд микрофинансирования оказывает активную поддержку производственным предприятиям Подмосковья, предоставляя займы по льготной ставке от 8 до 10,4 процентов годовых на срок до 3-х лет. Фонд осуществляет программу поддержки малого и среднего бизнеса, реализуемую Минэкономразвития России и правительством Московской области.
Займ в фонде может получить не только производственная компания, но начинающее предприятие, работающее в Московской области. Фонд предоставляет займы в сумме до 3-х миллионов рублей на срок до 3-х лет по ставке от 8 до 13 процентов годовых без дополнительных комиссий. Может предусматриваться гибкий график погашения и возможность досрочного погашения без дополнительных издержек. В качестве гарантии возврата применяется залог и поручительство. Срок рассмотрения заявки и принятия решения о выдачи займа не более 10-ти дней.
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