Испания гарантировала защиту прав клиентов «Натали Турс»

Глава Ростуризма Олег Сафонов сообщил послу о фактах досрочного выселения из гостиниц российских туристов, а также о требованиях с них повторной оплаты проживания из-за претензий испанских контрагентов к "Натали Турс". Такие случаи не носят массовый характер, однако вызывают серьезную озабоченность, отметили в Ростуризме.

"Посол Испании в России Игнасио Ибаньес Рубио полностью поддержал позицию Ростуризма и гарантировал, что испанская сторона примет все надлежащие меры для защиты прав и интересов россиян, находящихся на отдыхе в Испании", — говорится в сообщении Ростуризма.

Руководитель Ростуризма обратился к испанским властям с просьбой оказать максимальное содействие российским туристам в возникающих конфликтных ситуациях исходя из норм международного права, сообщает Ростуризм.