Испания гарантировала защиту прав клиентов «Натали Турс» 

Испания примет все меры для защиты прав и законных интересов российских туристов, отдыхающих в этой стране по путевкам "Натали Турс", сообщили в Федеральном агентстве по туризму по итогам рабочей встречи руководителя ведомства Олега Сафонова с чрезвычайным и полномочным послом Испании в Российской Федерации Игнасио Ибаньесом Рубио. В беседе также принимал участие заместитель председателя Общественного совета при Федеральном агентстве по туризму, эксперт Общественной палаты Российской Федерации Дмитрий Давыденко.
Глава Ростуризма Олег Сафонов сообщил послу о фактах досрочного выселения из гостиниц российских туристов, а также о требованиях с них повторной оплаты проживания из-за претензий испанских контрагентов к "Натали Турс". Такие случаи не носят массовый характер, однако вызывают серьезную озабоченность, отметили в Ростуризме.
"Посол Испании в России Игнасио Ибаньес Рубио полностью поддержал позицию Ростуризма и гарантировал, что испанская сторона примет все надлежащие меры для защиты прав и интересов россиян, находящихся на отдыхе в Испании", — говорится в сообщении Ростуризма.
Руководитель Ростуризма обратился к испанским властям с просьбой оказать максимальное содействие российским туристам в возникающих конфликтных ситуациях исходя из норм международного права, сообщает Ростуризм.