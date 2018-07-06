В Твери пройдет митинг против повышения пенсионного возраста

Президиум федерации Тверских профсоюзов 25 июня 2018 года принял решение о проведении митинга против повышения пенсионного возраста граждан 07.07.2018 г. в 11 часов в сквере на проспекте Ленина (напротив здания Тверского государственного технического Университета) города Твери с основным требованием провести всенародное обсуждение указанного законопроекта.

Планируется, что в акции примут участие 500 человек.

Напомним, что в июне 2018 года Дмитрий Медведев на заседании кабмина заявил о повышении пенсионного возраста. Власти собираются повышать возраст выхода на пенсию постепенно. Мужчины будут уходить на пенсию в 65 лет, а женщины — в 63 года.

— Предлагается ввести достаточно длительный переходный период — начать его предлагается с 2019 года, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и в 63 года для женщин в 2034 году, — сказал Дмитрий Медведев.