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Школьный подряд: куда в Екатеринбурге пойти работать на каникулах и сколько за это платят
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Школьный подряд: куда в Екатеринбурге пойти работать на каникулах и сколько за это платят 

e1.ru 6 июля 2018
Фото: e1.ru
Пока вы считаете деньки до долгожданного отпуска, студенты и школьники вовсю ищут, где бы подзаработать. Портал по поиску работы Зарплата.ру подсчитал, сколько школьников и студентов сейчас находятся в поиске и чем им предлагают заняться.
На портале опубликовано более 288 тысяч резюме от соискателей со всей России от 14 до 22 лет. Среди них 138 354 юноши и 149 795 девушек. Среди школьников в возрасте от 14 до 18 лет работу ищут более 30 тысяч человек.
Естественно, что студенты ищут работу активнее школьников. От екатеринбургских школьников на портале выложено 2013 резюме. Больше 70% указывают договорную форму оплаты, а ожидаемая зарплата — от 6000 рублей.
Екатеринбургские студенты выложили на портале 75 608 резюме. Студенты хотят устроиться администраторами, менеджерами и продавцами. Средняя ожидаемая зарплата — 25 000 рублей.
Работодатели предлагают студентам 1758 вакансий со средней зарплатой 31 700 рублей. Больше всего предложений в сферах «Продажи», «Рестораны, кафе, общепит» и «Персонал офиса».
Школьники в основном ищут работу промоутером или официантом. В Екатеринбурге нашлось 24 вакансии промоутера, их средняя зарплата — 26 200 рублей, и 284 вакансии официанта со средней заработной платой 30 800 рублей.
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