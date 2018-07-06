Школьный подряд: куда в Екатеринбурге пойти работать на каникулах и сколько за это платят

Пока вы считаете деньки до долгожданного отпуска, студенты и школьники вовсю ищут, где бы подзаработать. Портал по поиску работы Зарплата.ру подсчитал, сколько школьников и студентов сейчас находятся в поиске и чем им предлагают заняться.

На портале опубликовано более 288 тысяч резюме от соискателей со всей России от 14 до 22 лет. Среди них 138 354 юноши и 149 795 девушек. Среди школьников в возрасте от 14 до 18 лет работу ищут более 30 тысяч человек.

Естественно, что студенты ищут работу активнее школьников. От екатеринбургских школьников на портале выложено 2013 резюме. Больше 70% указывают договорную форму оплаты, а ожидаемая зарплата — от 6000 рублей.

Екатеринбургские студенты выложили на портале 75 608 резюме. Студенты хотят устроиться администраторами, менеджерами и продавцами. Средняя ожидаемая зарплата — 25 000 рублей.

Работодатели предлагают студентам 1758 вакансий со средней зарплатой 31 700 рублей. Больше всего предложений в сферах «Продажи», «Рестораны, кафе, общепит» и «Персонал офиса».