Медведев пообещал расширение использования маткапитала

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Медведев заявил, что использование программы материнского капитала будет расширено 

RT на русском 6 июля 2018
Фото: РИА Новости
Глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что использование программы материнского капитала в период до 2020 года будет расширено. Об этом сообщает РИА Новости.
«Сотни тысяч семьей с детьми получают от государства расширенный пакет материальных гарантий. До 2020 года мы усовершенствуем механизмы этой поддержки, разработаем новые, в том числе на основе социального контакта, расширим использование программы материнского капитала», — уточнил он.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что нужно стремиться к ипотечной ставке в размере 7%.
Также газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Кремля передавала, что Сбербанк в 2018 году намерен выдать ипотечных кредитов по государственной программе субсидирования на 200 млрд рублей.
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